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سعر Base Pro Shops (BPS) المباشر لليوم هو USD 0.00410608 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BPS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Base Pro Shops الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 251.74K - تغيير سعر Base Pro Shops خلال اليوم هو -12.69% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Base Pro Shops (BPS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Base Pro Shops مقابل USD هو $ -0.000597285708889555 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Base Pro Shops مقابل USD هو $ +0.0059512041 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Base Pro Shops مقابل USD هو $ +0.0184890483 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Base Pro Shops مقابل USD هو $ +0.00365119131531184186 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000597285708889555 -12.69% 30 يوم $ +0.0059512041 +144.94% 60 يوم $ +0.0184890483 +450.28% 90 يوم $ +0.00365119131531184186 +802.66%

تحليل سعر Base Pro Shops (BPS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Base Pro Shops: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00325248$ 0.00325248 $ 0.00325248 24 ساعة مرتفع $ 0.00596135$ 0.00596135 $ 0.00596135 عالية طوال الوقت $ 0.00609513$ 0.00609513 $ 0.00609513 تغير السعر (1 ساعة) -9.78% تغير السعر (1يوم) -12.69% تغير السعر (7 أيام) +22.92%

معلومات سوق Base Pro Shops (BPS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: