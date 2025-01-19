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سعر Base Inu (BINU) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BINU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Base Inu الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 34.20 - تغيير سعر Base Inu خلال اليوم هو -2.44% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Base Inu (BINU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Base Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Base Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Base Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Base Inu مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.44% 30 يوم $ 0 -23.38% 60 يوم $ 0 -41.46% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Base Inu (BINU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Base Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -1.06% تغير السعر (1يوم) -2.44% تغير السعر (7 أيام) -1.88%

معلومات سوق Base Inu (BINU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: