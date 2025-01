ما هو Base Inu ( BINU )

Base Inu is a decentralized experiment dog-themed coin, $BINU is the #1 inu on Base and the friendly face of the chain. $BINU isn’t just a dog coin, it’s a community-driven power aiming for success. Bank of Inu Earn passive income by using Base Inu’s staking platform to stake $BINU and get more $BINU as a return. Earn sustainable rewards, and contribute to Base decentralization. User-friendly and secure. It’s an easy way to maximize your crypto returns. Base Inu NFTs $BINU NFTs are the official NFTs of Base Inu on the Base Chain, which can be minted on the app, or traded through the decentralized marketplace.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Base Inu (BINU) الموقع الرسمي