سعر Barter (BRTR)
سعر Barter (BRTR) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 393.05. يتم تحديث سعر BRTR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Barter الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.40
- تغيير سعر Barter خلال اليوم هو +0.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 783.38K
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خلال اليوم، كان سعر Barter مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Barter مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Barter مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Barter مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.02%
|30 يوم
|$ 0
|-90.94%
|60 يوم
|$ 0
|-79.19%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Barter: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.02%
-59.34%
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