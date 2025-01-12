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سعر Barter (BRTR) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 393.05 . يتم تحديث سعر BRTR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Barter الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.40 - تغيير سعر Barter خلال اليوم هو +0.02% - لديه عرض متداول بقيمة USD 783.38K

أداء سعر Barter (BRTR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Barter مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Barter مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Barter مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Barter مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.02% 30 يوم $ 0 -90.94% 60 يوم $ 0 -79.19% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Barter (BRTR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Barter: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.055434$ 0.055434 $ 0.055434 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.02% تغير السعر (7 أيام) -59.34%

معلومات سوق Barter (BRTR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: