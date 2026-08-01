سعر Ballies اليوم

السعر المباشر لمشروع Ballies (BALL) اليوم هو $ 0.01063032، مع تغير بنسبة 6.13% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BALL الحالي إلى USD هو $ 0.01063032 لكل BALL.

يحتل Ballies حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 340,525، مع عرض متداول قدره 32.03M BALL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BALL بين $ 0.009967 (أدنى) و$ 0.01047968 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.101967، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.0047417.

على المدى القصير، تحرك BALL بمقدار +4.19% خلال الساعة الماضية و+20.29% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 109.77.

معلومات سوق Ballies (BALL)

القيمة السوقية $ 340.53K$ 340.53K $ 340.53K الحجم (24 ساعة) $ 109.77$ 109.77 $ 109.77 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.81M$ 1.81M $ 1.81M إمداد دورة التداول 32.03M 32.03M 32.03M إجمالي العرض 170,000,000.0 170,000,000.0 170,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Ballies هي $ 340.53K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 109.77. العرض المتداول لـ BALL يبلغ 32.03M، مع إجمالي عرض 170000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.81M.