سعر balajis اليوم

السعر المباشر لمشروع balajis (BALAJIS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 3.77% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BALAJIS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BALAJIS.

يحتل balajis حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 221,506، مع عرض متداول قدره 1.00B BALAJIS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BALAJIS بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.02405207، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BALAJIS بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-11.26% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 357.96.

معلومات سوق balajis (BALAJIS)

القيمة السوقية $ 221.51K$ 221.51K $ 221.51K الحجم (24 ساعة) $ 357.96$ 357.96 $ 357.96 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 221.51K$ 221.51K $ 221.51K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ balajis هي $ 221.51K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 357.96. العرض المتداول لـ BALAJIS يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 221.51K.