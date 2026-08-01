سعر Bagwork اليوم

السعر المباشر لمشروع Bagwork (BAGWORK) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.27% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BAGWORK الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BAGWORK.

يحتل Bagwork حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 89,637، مع عرض متداول قدره 996.09M BAGWORK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BAGWORK بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.04827521، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BAGWORK بمقدار +0.36% خلال الساعة الماضية و-7.47% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Bagwork (BAGWORK)

القيمة السوقية $ 89.64K$ 89.64K $ 89.64K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 89.64K$ 89.64K $ 89.64K إمداد دورة التداول 996.09M 996.09M 996.09M إجمالي العرض 996,091,059.6751 996,091,059.6751 996,091,059.6751

القيمة السوقية الحالية لـ Bagwork هي $ 89.64K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BAGWORK يبلغ 996.09M، مع إجمالي عرض 996091059.6751. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 89.64K.