معلومات سعر Backroom (ROOM) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00559342 $ 0.00559342 $ 0.00559342 24 ساعة منخفض $ 0.00751022 $ 0.00751022 $ 0.00751022 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00559342$ 0.00559342 $ 0.00559342 24 ساعة مرتفع $ 0.00751022$ 0.00751022 $ 0.00751022 عالية طوال الوقت $ 0.02455824$ 0.02455824 $ 0.02455824 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +2.34% تغير السعر (1يوم) +7.52% تغير السعر (7 أيام) +7.03% تغير السعر (7 أيام) +7.03%

سعر Backroom (ROOM) في الوقت الحقيقي هو $0.00652336. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ROOM بين أدنى سعر $ 0.00559342 وأعلى سعر $ 0.00751022، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـROOM على الإطلاق هو $ 0.02455824، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ROOM +2.34% على مدار الساعة الماضية، +7.52% على مدار 24 ساعة، و +7.03% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Backroom (ROOM)

القيمة السوقية $ 4.98M$ 4.98M $ 4.98M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 6.52M$ 6.52M $ 6.52M إمداد دورة التداول 764.00M 764.00M 764.00M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Backroom هي $ 4.98M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ROOM يبلغ 764.00M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.52M.