سعر azit اليوم

السعر المباشر لمشروع azit (AZIT) اليوم هو $ 0.00139453، مع تغير بنسبة 1.68% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AZIT الحالي إلى USD هو $ 0.00139453 لكل AZIT.

يحتل azit حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 629,475، مع عرض متداول قدره 451.39M AZIT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AZIT بين $ 0.00136578 (أدنى) و$ 0.00151169 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.846242، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00134013.

على المدى القصير، تحرك AZIT بمقدار -1.33% خلال الساعة الماضية و-0.34% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 78.15K.

معلومات سوق azit (AZIT)

القيمة السوقية $ 629.48K$ 629.48K $ 629.48K الحجم (24 ساعة) $ 78.15K$ 78.15K $ 78.15K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 697.26K$ 697.26K $ 697.26K إمداد دورة التداول 451.39M 451.39M 451.39M إجمالي العرض 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ azit هي $ 629.48K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 78.15K. العرض المتداول لـ AZIT يبلغ 451.39M، مع إجمالي عرض 500000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 697.26K.