سعر Awoo اليوم

السعر المباشر لمشروع Awoo (AWOO) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.45% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AWOO الحالي إلى USD هو $ 0 لكل AWOO.

يحتل Awoo حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 37,898، مع عرض متداول قدره 499.99M AWOO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AWOO بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك AWOO بمقدار -0.59% خلال الساعة الماضية و-12.09% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Awoo (AWOO)

القيمة السوقية $ 37.90K$ 37.90K $ 37.90K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 37.90K$ 37.90K $ 37.90K إمداد دورة التداول 499.99M 499.99M 499.99M إجمالي العرض 499,989,973.55639553 499,989,973.55639553 499,989,973.55639553

القيمة السوقية الحالية لـ Awoo هي $ 37.90K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ AWOO يبلغ 499.99M، مع إجمالي عرض 499989973.55639553. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 37.90K.