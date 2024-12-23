سعر AVIAN (AVN)
سعر AVIAN (AVN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 261.60K. يتم تحديث سعر AVN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AVIAN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 253.13
- تغيير سعر AVIAN خلال اليوم هو -6.19%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 6.89B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر AVN مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر AVN.
خلال اليوم، كان سعر AVIAN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AVIAN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AVIAN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AVIAN مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.19%
|30 يوم
|$ 0
|+8.41%
|60 يوم
|$ 0
|+9.71%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر AVIAN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.03%
-6.19%
-13.80%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Avian Network (AVN) is driven by the community, which is fully committed to the prosperity of the AVN network. It provides the balanced use of X16RT & MinotaurX algorithms – guaranteeing equal rights of each community member to participate in block production using their GPU or CPU, with increased user control and censorship resistance in issuance and governance of digital assets.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 AVN إلى AUD
A$--
|1 AVN إلى GBP
￡--
|1 AVN إلى EUR
€--
|1 AVN إلى USD
$--
|1 AVN إلى MYR
RM--
|1 AVN إلى TRY
₺--
|1 AVN إلى JPY
¥--
|1 AVN إلى RUB
₽--
|1 AVN إلى INR
₹--
|1 AVN إلى IDR
Rp--
|1 AVN إلى PHP
₱--
|1 AVN إلى EGP
￡E.--
|1 AVN إلى BRL
R$--
|1 AVN إلى CAD
C$--
|1 AVN إلى BDT
৳--
|1 AVN إلى NGN
₦--
|1 AVN إلى UAH
₴--
|1 AVN إلى VES
Bs--
|1 AVN إلى PKR
Rs--
|1 AVN إلى KZT
₸--
|1 AVN إلى THB
฿--
|1 AVN إلى TWD
NT$--
|1 AVN إلى CHF
Fr--
|1 AVN إلى HKD
HK$--
|1 AVN إلى MAD
.د.م--