سعر Aventus (AVT)
سعر Aventus (AVT) المباشر لليوم هو USD 2.46. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 23.06M. يتم تحديث سعر AVT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aventus الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 39.38K
- تغيير سعر Aventus خلال اليوم هو -1.92%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 9.38M
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خلال اليوم، كان سعر Aventus مقابل USD هو $ -0.048374790673608 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aventus مقابل USD هو $ +0.2147921940 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aventus مقابل USD هو $ +0.5280500700 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aventus مقابل USD هو $ +0.3109798063626217 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.048374790673608
|-1.92%
|30 يوم
|$ +0.2147921940
|+8.73%
|60 يوم
|$ +0.5280500700
|+21.47%
|90 يوم
|$ +0.3109798063626217
|+14.47%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aventus: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.27%
-1.92%
-24.09%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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