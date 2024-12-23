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سعر Aventus (AVT) المباشر لليوم هو USD 2.46 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 23.06M . يتم تحديث سعر AVT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aventus الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 39.38K - تغيير سعر Aventus خلال اليوم هو -1.92% - لديه عرض متداول بقيمة USD 9.38M

أداء سعر Aventus (AVT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aventus مقابل USD هو $ -0.048374790673608 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aventus مقابل USD هو $ +0.2147921940 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aventus مقابل USD هو $ +0.5280500700 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aventus مقابل USD هو $ +0.3109798063626217 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.048374790673608 -1.92% 30 يوم $ +0.2147921940 +8.73% 60 يوم $ +0.5280500700 +21.47% 90 يوم $ +0.3109798063626217 +14.47%

تحليل سعر Aventus (AVT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aventus: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 2.44$ 2.44 $ 2.44 24 ساعة مرتفع $ 2.51$ 2.51 $ 2.51 عالية طوال الوقت $ 10.25$ 10.25 $ 10.25 تغير السعر (1 ساعة) -0.27% تغير السعر (1يوم) -1.92% تغير السعر (7 أيام) -24.09%

معلومات سوق Aventus (AVT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: