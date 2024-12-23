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سعر Autonio (NIOX) المباشر لليوم هو USD 0.00117254 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 203.18K . يتم تحديث سعر NIOX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Autonio الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 266.55K - تغيير سعر Autonio خلال اليوم هو -3.49% - لديه عرض متداول بقيمة USD 169.84M

أداء سعر Autonio (NIOX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Autonio مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Autonio مقابل USD هو $ +0.0000503027 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Autonio مقابل USD هو $ -0.0000185008 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Autonio مقابل USD هو $ +0.0000370351166452252 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.49% 30 يوم $ +0.0000503027 +4.29% 60 يوم $ -0.0000185008 -1.57% 90 يوم $ +0.0000370351166452252 +3.26%

تحليل سعر Autonio (NIOX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Autonio: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00118655$ 0.00118655 $ 0.00118655 24 ساعة مرتفع $ 0.0012276$ 0.0012276 $ 0.0012276 عالية طوال الوقت $ 0.822057$ 0.822057 $ 0.822057 تغير السعر (1 ساعة) -3.55% تغير السعر (1يوم) -3.49% تغير السعر (7 أيام) -5.71%

معلومات سوق Autonio (NIOX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: