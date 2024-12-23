سعر Autonio (NIOX)
سعر Autonio (NIOX) المباشر لليوم هو USD 0.00117254. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 203.18K. يتم تحديث سعر NIOX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Autonio الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 266.55K
- تغيير سعر Autonio خلال اليوم هو -3.49%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 169.84M
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خلال اليوم، كان سعر Autonio مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Autonio مقابل USD هو $ +0.0000503027 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Autonio مقابل USD هو $ -0.0000185008 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Autonio مقابل USD هو $ +0.0000370351166452252 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.49%
|30 يوم
|$ +0.0000503027
|+4.29%
|60 يوم
|$ -0.0000185008
|-1.57%
|90 يوم
|$ +0.0000370351166452252
|+3.26%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Autonio: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-3.55%
-3.49%
-5.71%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Autonio Foundation is a decentralized autonomous organization built around developing accessible, easy to use and affordable trading tools. These tools make it easier for crypto traders to conduct trading analysis, deploy trading algorithms, exchange crypto currencies, sell their strategies and pool funds for trading purposes, all with profitability, security and ease.
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