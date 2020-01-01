توكنوميكس autism (AUTISM) اكتشف الرؤى الرئيسية حول autism (AUTISM)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات autism (AUTISM) Haha, how can autism be used as an insult? Only ignorant people would use autism as an insult. (And there's nothing I hate more than ignorance) Autism is a gift in my case, I have an IQ of over 150 which makes me technically a genius thanks to my autism. I've been going through school all my life being bored out of my fucking brains getting at least 95% on all my tests (and all the incorrect answers were silly mistakes ) because I'm just too fucking smart for school I can't wait for everyone else to learn someting I already knew within the first day or too of being taught it. Every year I scored the best of my year on these stupid multiple choice tests we do and the headmaster came to my class to tell me that, which obviously resulted in being called a 'nerd' which is true but I shouldn't be ridiculed for it. الموقع الرسمي: https://autismcoinsol.com/ اشتر AUTISM الآن!

توكنوميكس autism (AUTISM) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار autism (AUTISM)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 495.75K $ 495.75K $ 495.75K إجمالي العرض: $ 948.97M $ 948.97M $ 948.97M العرض المتداول: $ 948.97M $ 948.97M $ 948.97M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 495.75K $ 495.75K $ 495.75K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.01759547 $ 0.01759547 $ 0.01759547 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00052236 $ 0.00052236 $ 0.00052236 معرفة المزيد عن سعر autism (AUTISM)

توكنوميكس autism (AUTISM): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس autism (AUTISM) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن AUTISM التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن AUTISM التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس AUTISM، استكشف السعر المباشر لتوكن AUTISM!

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