سعر autism (AUTISM)
سعر autism (AUTISM) المباشر لليوم هو USD 0.00049324. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 468.13K. يتم تحديث سعر AUTISM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق autism الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.18K
- تغيير سعر autism خلال اليوم هو -7.66%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 948.99M
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خلال اليوم، كان سعر autism مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر autism مقابل USD هو $ -0.0002257678 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر autism مقابل USD هو $ -0.0004077708 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر autism مقابل USD هو $ -0.0011544983539150062 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-7.66%
|30 يوم
|$ -0.0002257678
|-45.77%
|60 يوم
|$ -0.0004077708
|-82.67%
|90 يوم
|$ -0.0011544983539150062
|-70.06%
اكتشف أحدث تحليلات سعر autism: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.45%
-7.66%
-27.61%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Haha, how can autism be used as an insult? Only ignorant people would use autism as an insult. (And there's nothing I hate more than ignorance) Autism is a gift in my case, I have an IQ of over 150 which makes me technically a genius thanks to my autism. I've been going through school all my life being bored out of my fucking brains getting at least 95% on all my tests (and all the incorrect answers were silly mistakes ) because I'm just too fucking smart for school I can't wait for everyone else to learn someting I already knew within the first day or too of being taught it. Every year I scored the best of my year on these stupid multiple choice tests we do and the headmaster came to my class to tell me that, which obviously resulted in being called a 'nerd' which is true but I shouldn't be ridiculed for it.
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