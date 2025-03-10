احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر AUTISM مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر AUTISM.

سعر autism (AUTISM) المباشر لليوم هو USD 0.00049324 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 468.13K . يتم تحديث سعر AUTISM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق autism الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.18K - تغيير سعر autism خلال اليوم هو -7.66% - لديه عرض متداول بقيمة USD 948.99M

أداء سعر autism (AUTISM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر autism مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر autism مقابل USD هو $ -0.0002257678 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر autism مقابل USD هو $ -0.0004077708 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر autism مقابل USD هو $ -0.0011544983539150062 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -7.66% 30 يوم $ -0.0002257678 -45.77% 60 يوم $ -0.0004077708 -82.67% 90 يوم $ -0.0011544983539150062 -70.06%

تحليل سعر autism (AUTISM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر autism: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00048213$ 0.00048213 $ 0.00048213 24 ساعة مرتفع $ 0.00054599$ 0.00054599 $ 0.00054599 عالية طوال الوقت $ 0.01759547$ 0.01759547 $ 0.01759547 تغير السعر (1 ساعة) -0.45% تغير السعر (1يوم) -7.66% تغير السعر (7 أيام) -27.61%

معلومات سوق autism (AUTISM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: