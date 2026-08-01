سعر Aura Network اليوم

السعر المباشر لمشروع Aura Network (AURA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 6.62% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AURA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل AURA.

يحتل Aura Network حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 344,207، مع عرض متداول قدره 428.24M AURA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AURA بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.197293، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك AURA بمقدار -0.45% خلال الساعة الماضية و-6.64% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 7.74K.

معلومات سوق Aura Network (AURA)

القيمة السوقية $ 344.21K$ 344.21K $ 344.21K الحجم (24 ساعة) $ 7.74K$ 7.74K $ 7.74K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 803.77K$ 803.77K $ 803.77K إمداد دورة التداول 428.24M 428.24M 428.24M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Aura Network هي $ 344.21K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 7.74K. العرض المتداول لـ AURA يبلغ 428.24M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 803.77K.