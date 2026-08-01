سعر Atrium Hermes اليوم

السعر المباشر لمشروع Atrium Hermes (ATRIUM) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.14% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ATRIUM الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ATRIUM.

يحتل Atrium Hermes حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 21,420، مع عرض متداول قدره 100.00B ATRIUM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ATRIUM بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ATRIUM بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-0.26% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Atrium Hermes (ATRIUM)

القيمة السوقية $ 21.42K$ 21.42K $ 21.42K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 21.42K$ 21.42K $ 21.42K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Atrium Hermes هي $ 21.42K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ATRIUM يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 21.42K.