سعر Asymmetrix اليوم

السعر المباشر لمشروع Asymmetrix (ASYM) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ASYM الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ASYM.

يحتل Asymmetrix حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 20,752، مع عرض متداول قدره 100.00B ASYM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ASYM بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ASYM بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+0.99% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Asymmetrix (ASYM)

القيمة السوقية $ 20.75K$ 20.75K $ 20.75K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 20.75K$ 20.75K $ 20.75K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

القيمة السوقية الحالية لـ Asymmetrix هي $ 20.75K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ASYM يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 99999999999.99998. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 20.75K.