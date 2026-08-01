سعر assface اليوم

السعر المباشر لمشروع assface (ASSFACE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 19.23% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ASSFACE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ASSFACE.

يحتل assface حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 29,801، مع عرض متداول قدره 945.18M ASSFACE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ASSFACE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00105703، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ASSFACE بمقدار -0.90% خلال الساعة الماضية و+11.17% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق assface (ASSFACE)

القيمة السوقية $ 29.80K$ 29.80K $ 29.80K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 29.94K$ 29.94K $ 29.94K إمداد دورة التداول 945.18M 945.18M 945.18M إجمالي العرض 999,781,266.418722 999,781,266.418722 999,781,266.418722

القيمة السوقية الحالية لـ assface هي $ 29.80K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ASSFACE يبلغ 945.18M، مع إجمالي عرض 999781266.418722. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 29.94K.