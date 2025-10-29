معلومات سعر Ariva (ARV) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0.00141842 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.10% تغير السعر (1يوم) +2.44% تغير السعر (7 أيام) -3.32%

سعر Ariva (ARV) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ARV بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـARV على الإطلاق هو $ 0.00141842، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ARV -0.10% على مدار الساعة الماضية، +2.44% على مدار 24 ساعة، و -3.32% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Ariva (ARV)

القيمة السوقية $ 329.62K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 425.43K إمداد دورة التداول 72.55B إجمالي العرض 93,639,999,939.04

القيمة السوقية الحالية لـ Ariva هي $ 329.62K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ARV يبلغ 72.55B، مع إجمالي عرض 93639999939.04. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 425.43K.