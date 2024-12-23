سعر ArGoApp (ARGO)
سعر ArGoApp (ARGO) المباشر لليوم هو USD 0.00696114. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 122.63K. يتم تحديث سعر ARGO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ArGoApp الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.16
- تغيير سعر ArGoApp خلال اليوم هو 0.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 17.62M
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خلال اليوم، كان سعر ArGoApp مقابل USD هو $ 0.0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ArGoApp مقابل USD هو $ -0.0008078597 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ArGoApp مقابل USD هو $ +0.0045925487 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ArGoApp مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0.0
|0.00%
|30 يوم
|$ -0.0008078597
|-11.60%
|60 يوم
|$ +0.0045925487
|+65.97%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ArGoApp: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
0.00%
-8.11%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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