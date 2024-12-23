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سعر ArGoApp (ARGO) المباشر لليوم هو USD 0.00696114 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 122.63K . يتم تحديث سعر ARGO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ArGoApp الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.16 - تغيير سعر ArGoApp خلال اليوم هو 0.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 17.62M

أداء سعر ArGoApp (ARGO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ArGoApp مقابل USD هو $ 0.0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ArGoApp مقابل USD هو $ -0.0008078597 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ArGoApp مقابل USD هو $ +0.0045925487 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ArGoApp مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0.0 0.00% 30 يوم $ -0.0008078597 -11.60% 60 يوم $ +0.0045925487 +65.97% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر ArGoApp (ARGO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ArGoApp: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00696114$ 0.00696114 $ 0.00696114 24 ساعة مرتفع $ 0.00696114$ 0.00696114 $ 0.00696114 عالية طوال الوقت $ 0.576267$ 0.576267 $ 0.576267 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) 0.00% تغير السعر (7 أيام) -8.11%

معلومات سوق ArGoApp (ARGO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: