سعر Archway اليوم

السعر المباشر لمشروع Archway (ARCH) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ARCH الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ARCH.

يحتل Archway حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 127,267، مع عرض متداول قدره 290.44M ARCH. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ARCH بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.277883، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ARCH بمقدار +0.98% خلال الساعة الماضية و+2.97% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 5.47.

معلومات سوق Archway (ARCH)

القيمة السوقية $ 127.27K$ 127.27K $ 127.27K الحجم (24 ساعة) $ 5.47$ 5.47 $ 5.47 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 438.18K$ 438.18K $ 438.18K إمداد دورة التداول 290.44M 290.44M 290.44M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Archway هي $ 127.27K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 5.47. العرض المتداول لـ ARCH يبلغ 290.44M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 438.18K.