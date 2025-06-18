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سعر Archethic (UCO) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 59.50K . يتم تحديث سعر UCO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Archethic الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Archethic خلال اليوم هو -3.07% - لديه عرض متداول بقيمة USD 415.55M

أداء سعر Archethic (UCO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Archethic مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Archethic مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Archethic مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Archethic مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.07% 30 يوم $ 0 -60.44% 60 يوم $ 0 -47.54% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Archethic (UCO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Archethic: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.401399$ 0.401399 $ 0.401399 تغير السعر (1 ساعة) -0.09% تغير السعر (1يوم) -3.07% تغير السعر (7 أيام) -8.16%

معلومات سوق Archethic (UCO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: