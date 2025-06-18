سعر Archethic (UCO)
سعر Archethic (UCO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 59.50K. يتم تحديث سعر UCO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Archethic الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Archethic خلال اليوم هو -3.07%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 415.55M
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خلال اليوم، كان سعر Archethic مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Archethic مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Archethic مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Archethic مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.07%
|30 يوم
|$ 0
|-60.44%
|60 يوم
|$ 0
|-47.54%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Archethic: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.09%
-3.07%
-8.16%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ArchEthic is a Layer 1 aiming to create a new Decentralized Internet. Its blockchain infrastructure is the most scalable, secure & energy-efficient solution on the market thanks to the implementation of a new consensus : ""ARCH"". ArchEthic smart-contracts expand developers boundaries by introducing internal oracle, time-triggers, editable content & interpreted language. Through native integration for DeFi, NFTs & decentralized identity ; ArchEthic offers an inclusive and interoperable ecosystem for all blockchains. In order to achieve long-term vision of an autonomous network in the hands of the world population, we developed a biometric device respecting personal data privacy (GDPR compliant). Making the blockchain world accessible with the tip of a finger.
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