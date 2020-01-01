توكنوميكس Archethic (UCO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Archethic (UCO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Archethic (UCO) ArchEthic is a Layer 1 aiming to create a new Decentralized Internet. Its blockchain infrastructure is the most scalable, secure & energy-efficient solution on the market thanks to the implementation of a new consensus : ""ARCH"". ArchEthic smart-contracts expand developers boundaries by introducing internal oracle, time-triggers, editable content & interpreted language. Through native integration for DeFi, NFTs & decentralized identity ; ArchEthic offers an inclusive and interoperable ecosystem for all blockchains. In order to achieve long-term vision of an autonomous network in the hands of the world population, we developed a biometric device respecting personal data privacy (GDPR compliant). Making the blockchain world accessible with the tip of a finger. الموقع الرسمي: https://www.archethic.net/ الوثيقة البيضاء: https://www.archethic.net/assets/files/white_paper.pdf اشتر UCO الآن!

توكنوميكس Archethic (UCO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Archethic (UCO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 82.60K $ 82.60K $ 82.60K إجمالي العرض: $ 966.02M $ 966.02M $ 966.02M العرض المتداول: $ 415.55M $ 415.55M $ 415.55M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 192.03K $ 192.03K $ 192.03K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.401399 $ 0.401399 $ 0.401399 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00019878 $ 0.00019878 $ 0.00019878 معرفة المزيد عن سعر Archethic (UCO)

توكنوميكس Archethic (UCO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Archethic (UCO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن UCO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن UCO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس UCO، استكشف السعر المباشر لتوكن UCO!

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