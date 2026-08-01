سعر Arai اليوم

السعر المباشر لمشروع Arai (AA) اليوم هو $ 0.01484738، مع تغير بنسبة 7.78% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AA الحالي إلى USD هو $ 0.01484738 لكل AA.

يحتل Arai حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2,145,362، مع عرض متداول قدره 144.50M AA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AA بين $ 0.01366904 (أدنى) و$ 0.01661224 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.194897، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00407646.

على المدى القصير، تحرك AA بمقدار +0.94% خلال الساعة الماضية و-4.71% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 579.48K.

معلومات سوق Arai (AA)

القيمة السوقية $ 2.15M$ 2.15M $ 2.15M الحجم (24 ساعة) $ 579.48K$ 579.48K $ 579.48K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 14.85M$ 14.85M $ 14.85M إمداد دورة التداول 144.50M 144.50M 144.50M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Arai هي $ 2.15M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 579.48K. العرض المتداول لـ AA يبلغ 144.50M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 14.85M.