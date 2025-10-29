معلومات سعر APX (APX) في (USD)

سعر APX (APX) في الوقت الحقيقي هو $1.2. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول APX بين أدنى سعر $ 1.18 وأعلى سعر $ 1.21، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـAPX على الإطلاق هو $ 2.42، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير APX -0.06% على مدار الساعة الماضية، +0.16% على مدار 24 ساعة، و +2.65% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق APX (APX)

القيمة السوقية الحالية لـ APX هي $ 44.87M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ APX يبلغ 37.47M، مع إجمالي عرض 3975255603.427746. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 4.76B.