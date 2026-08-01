سعر Apple اليوم

السعر المباشر لمشروع Apple (APPLE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.59% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل APPLE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل APPLE.

يحتل Apple حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 33,235، مع عرض متداول قدره 999.77M APPLE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول APPLE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00332199، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك APPLE بمقدار -0.98% خلال الساعة الماضية و+4.11% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Apple (APPLE)

القيمة السوقية $ 33.24K$ 33.24K $ 33.24K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 33.24K$ 33.24K $ 33.24K إمداد دورة التداول 999.77M 999.77M 999.77M إجمالي العرض 999,769,207.764432 999,769,207.764432 999,769,207.764432

القيمة السوقية الحالية لـ Apple هي $ 33.24K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ APPLE يبلغ 999.77M، مع إجمالي عرض 999769207.764432. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 33.24K.