معلومات سعر APO (APO) في (USD)

سعر APO (APO) في الوقت الحقيقي هو $0.165463. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول APO بين أدنى سعر $ 0.162519 وأعلى سعر $ 0.167274، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـAPO على الإطلاق هو $ 0.222348، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.068552.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير APO +0.24% على مدار الساعة الماضية، +0.03% على مدار 24 ساعة، و -2.54% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق APO (APO)

القيمة السوقية الحالية لـ APO هي $ 162.31K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ APO يبلغ 980.44K، مع إجمالي عرض 200000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 33.11M.