استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع APO نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 0.165816 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد APO نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 0.174106 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر APO هو $ 0.182812 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر APO هو $ 0.191952 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف APO في عام 2029 هو $ 0.201550 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف APO في عام 2030 هو $ 0.211627 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر APO نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 0.344719.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر APO نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 0.561511.