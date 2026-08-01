سعر ApeBond اليوم

السعر المباشر لمشروع ApeBond (ABOND) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0,32% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ABOND الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ABOND.

يحتل ApeBond حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 147.849، مع عرض متداول قدره 380,97M ABOND. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ABOND بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0,054057، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ABOND بمقدار +0,22% خلال الساعة الماضية و+0,06% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 78,87.

معلومات سوق ApeBond (ABOND)

القيمة السوقية $ 147,85K$ 147,85K $ 147,85K الحجم (24 ساعة) $ 78,87$ 78,87 $ 78,87 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 152,93K$ 152,93K $ 152,93K إمداد دورة التداول 380,97M 380,97M 380,97M إجمالي العرض 350.080.982,4699567 350.080.982,4699567 350.080.982,4699567

القيمة السوقية الحالية لـ ApeBond هي $ 147,85K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 78,87. العرض المتداول لـ ABOND يبلغ 380,97M، مع إجمالي عرض 350080982.4699567. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 152,93K.