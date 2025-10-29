معلومات سعر Anvil (ANVL) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00929021$ 0.00929021 $ 0.00929021 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.67% تغير السعر (1يوم) +4.75% تغير السعر (7 أيام) +38.75% تغير السعر (7 أيام) +38.75%

سعر Anvil (ANVL) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ANVL بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـANVL على الإطلاق هو $ 0.00929021، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ANVL -0.67% على مدار الساعة الماضية، +4.75% على مدار 24 ساعة، و +38.75% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Anvil (ANVL)

القيمة السوقية $ 61.56M$ 61.56M $ 61.56M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 76.76M$ 76.76M $ 76.76M إمداد دورة التداول 80.20B 80.20B 80.20B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Anvil هي $ 61.56M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ANVL يبلغ 80.20B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 76.76M.