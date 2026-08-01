سعر Animus اليوم

السعر المباشر لمشروع Animus (ANIMUS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.76% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ANIMUS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ANIMUS.

يحتل Animus حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 10,483.92، مع عرض متداول قدره 1.00B ANIMUS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ANIMUS بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00806966، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ANIMUS بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-3.08% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Animus (ANIMUS)

القيمة السوقية $ 10.48K$ 10.48K $ 10.48K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 10.48K$ 10.48K $ 10.48K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Animus هي $ 10.48K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ANIMUS يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 10.48K.