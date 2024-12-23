سعر Anime (ANIME)
سعر Anime (ANIME) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 186.55K. يتم تحديث سعر ANIME مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Anime الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 368.55
- تغيير سعر Anime خلال اليوم هو -4.39%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Anime مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Anime مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Anime مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Anime مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.39%
|30 يوم
|$ 0
|-19.39%
|60 يوم
|$ 0
|-70.31%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Anime: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.63%
-4.39%
-34.08%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$ANIME was created as a thank you to those who helped bring our love of anime onchain. It has grown into a movement, uniting people from around the world by their love of art and anime. Community built. Community run. Community grown. The tokens were initially airdropped to various anime related NFT communities (Capsule House, Azuki, On1 Force, Memeland Captainz, and more), artists, and collectors.
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