سعر ANGRYGUY (ANGRYGUY)
سعر ANGRYGUY (ANGRYGUY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 18.42K. يتم تحديث سعر ANGRYGUY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ANGRYGUY الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.26
- تغيير سعر ANGRYGUY خلال اليوم هو +0.19%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 998.98M
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خلال اليوم، كان سعر ANGRYGUY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ANGRYGUY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ANGRYGUY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ANGRYGUY مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.19%
|30 يوم
|$ 0
|-70.72%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ANGRYGUY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.21%
+0.19%
-26.86%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ANGRYGUY is a meme-based cryptocurrency designed to bring humor and utility to the blockchain. Born from the frustration of everyday life, ANGRYGUY channels those feelings into a fun and engaging community-driven token. Its purpose is to entertain while also fostering a sense of empowerment for holders. Whether you're holding ANGRYGUY as a playful investment or part of a larger movement, it brings together meme culture and cryptocurrency to create an ecosystem where anger turns into opportunity. Holders can unlock rewards, exclusive content, and a space for venting in a light-hearted way.
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