سعر Andy on ETH اليوم

السعر المباشر لمشروع Andy on ETH (ANDY) اليوم هو $ 0.03406198، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ANDY الحالي إلى USD هو $ 0.03406198 لكل ANDY.

يحتل Andy on ETH حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 32,813، مع عرض متداول قدره 963.32K ANDY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ANDY بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.4، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.02430223.

على المدى القصير، تحرك ANDY بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-0.06% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 49.97.

معلومات سوق Andy on ETH (ANDY)

القيمة السوقية $ 32.81K$ 32.81K $ 32.81K الحجم (24 ساعة) $ 49.97$ 49.97 $ 49.97 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 34.06K$ 34.06K $ 34.06K إمداد دورة التداول 963.32K 963.32K 963.32K إجمالي العرض 963,324.0 963,324.0 963,324.0

القيمة السوقية الحالية لـ Andy on ETH هي $ 32.81K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 49.97. العرض المتداول لـ ANDY يبلغ 963.32K، مع إجمالي عرض 963324.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 34.06K.