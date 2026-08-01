سعر AnChat اليوم

السعر المباشر لمشروع AnChat (ANCHAT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.34% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ANCHAT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ANCHAT.

يحتل AnChat حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 14,010.37، مع عرض متداول قدره 736.40M ANCHAT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ANCHAT بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ANCHAT بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+0.31% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق AnChat (ANCHAT)

القيمة السوقية $ 14.01K$ 14.01K $ 14.01K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 17.24K$ 17.24K $ 17.24K إمداد دورة التداول 736.40M 736.40M 736.40M إجمالي العرض 906,399,797.127381 906,399,797.127381 906,399,797.127381

القيمة السوقية الحالية لـ AnChat هي $ 14.01K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ANCHAT يبلغ 736.40M، مع إجمالي عرض 906399797.127381. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 17.24K.