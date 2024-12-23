سعر Amulet Protocol (AMU)
سعر Amulet Protocol (AMU) المباشر لليوم هو USD 0.00694026. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.13M. يتم تحديث سعر AMU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Amulet Protocol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 278.04K
- تغيير سعر Amulet Protocol خلال اليوم هو -7.95%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 451.16M
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خلال اليوم، كان سعر Amulet Protocol مقابل USD هو $ -0.000599460392230595 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Amulet Protocol مقابل USD هو $ +0.0031394023 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Amulet Protocol مقابل USD هو $ +0.0041674408 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Amulet Protocol مقابل USD هو $ -0.004947501377084442 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000599460392230595
|-7.95%
|30 يوم
|$ +0.0031394023
|+45.23%
|60 يوم
|$ +0.0041674408
|+60.05%
|90 يوم
|$ -0.004947501377084442
|-41.61%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Amulet Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.56%
-7.95%
-29.49%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Amulet Protocol ("Amulet") is a decentralized risk protection protocol ("RPP") built for Rust-based ecosystems, supporting both Solana blockchain and EVM networks (Ethereum, Optimism, and Polygon zk-EVM). Amulet has designed an innovative and open risk protection model which not only effectively addresses the common challenges of existing decentralized RPPs, but also the whole decentralized risk protection sector.
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