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سعر Amulet Protocol (AMU) المباشر لليوم هو USD 0.00694026 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.13M . يتم تحديث سعر AMU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Amulet Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 278.04K - تغيير سعر Amulet Protocol خلال اليوم هو -7.95% - لديه عرض متداول بقيمة USD 451.16M

أداء سعر Amulet Protocol (AMU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Amulet Protocol مقابل USD هو $ -0.000599460392230595 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Amulet Protocol مقابل USD هو $ +0.0031394023 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Amulet Protocol مقابل USD هو $ +0.0041674408 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Amulet Protocol مقابل USD هو $ -0.004947501377084442 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000599460392230595 -7.95% 30 يوم $ +0.0031394023 +45.23% 60 يوم $ +0.0041674408 +60.05% 90 يوم $ -0.004947501377084442 -41.61%

تحليل سعر Amulet Protocol (AMU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Amulet Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00688391$ 0.00688391 $ 0.00688391 24 ساعة مرتفع $ 0.00759849$ 0.00759849 $ 0.00759849 عالية طوال الوقت $ 0.078485$ 0.078485 $ 0.078485 تغير السعر (1 ساعة) -1.56% تغير السعر (1يوم) -7.95% تغير السعر (7 أيام) -29.49%

معلومات سوق Amulet Protocol (AMU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: