توكنوميكس Amulet Protocol (AMU) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Amulet Protocol (AMU)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Amulet Protocol (AMU) Amulet Protocol ("Amulet") is a decentralized risk protection protocol ("RPP") built for Rust-based ecosystems, supporting both Solana blockchain and EVM networks (Ethereum, Optimism, and Polygon zk-EVM). Amulet has designed an innovative and open risk protection model which not only effectively addresses the common challenges of existing decentralized RPPs, but also the whole decentralized risk protection sector. الموقع الرسمي: https://amulet.org/ الوثيقة البيضاء: https://docs.amulet.org/amulet-v2/resources/amulet-v2-litepaper اشتر AMU الآن!

توكنوميكس Amulet Protocol (AMU) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Amulet Protocol (AMU)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 71.63K $ 71.63K $ 71.63K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 459.78M $ 459.78M $ 459.78M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 155.79K $ 155.79K $ 155.79K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.078485 $ 0.078485 $ 0.078485 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.0001559 $ 0.0001559 $ 0.0001559 معرفة المزيد عن سعر Amulet Protocol (AMU)

توكنوميكس Amulet Protocol (AMU): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Amulet Protocol (AMU) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن AMU التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن AMU التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس AMU، استكشف السعر المباشر لتوكن AMU!

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