سعر AMPLIFYWORLD اليوم

السعر المباشر لمشروع AMPLIFYWORLD (AMPS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AMPS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل AMPS.

يحتل AMPLIFYWORLD حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,115,310، مع عرض متداول قدره 12.00B AMPS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AMPS بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك AMPS بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+23.55% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق AMPLIFYWORLD (AMPS)

القيمة السوقية $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.32M$ 2.32M $ 2.32M إمداد دورة التداول 12.00B 12.00B 12.00B إجمالي العرض 25,000,000,000.0 25,000,000,000.0 25,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ AMPLIFYWORLD هي $ 1.12M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ AMPS يبلغ 12.00B، مع إجمالي عرض 25000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.32M.