سعر Amper اليوم

السعر المباشر لمشروع Amper (AMPR) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AMPR الحالي إلى USD هو $ 0 لكل AMPR.

يحتل Amper حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 15,921.23، مع عرض متداول قدره 85.00B AMPR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AMPR بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك AMPR بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Amper (AMPR)

القيمة السوقية $ 15.92K$ 15.92K $ 15.92K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 18.73K$ 18.73K $ 18.73K إمداد دورة التداول 85.00B 85.00B 85.00B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Amper هي $ 15.92K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ AMPR يبلغ 85.00B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 18.73K.