سعر ALTHEA اليوم

السعر المباشر لمشروع ALTHEA (ALTHEA) اليوم هو $ 0.03493076، مع تغير بنسبة 2.95% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ALTHEA الحالي إلى USD هو $ 0.03493076 لكل ALTHEA.

يحتل ALTHEA حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 509,436، مع عرض متداول قدره 14.58M ALTHEA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ALTHEA بين $ 0.03352647 (أدنى) و$ 0.03523006 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 6.13، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.03053209.

على المدى القصير، تحرك ALTHEA بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و-17.44% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 474.06.

معلومات سوق ALTHEA (ALTHEA)

القيمة السوقية $ 509.44K$ 509.44K $ 509.44K الحجم (24 ساعة) $ 474.06$ 474.06 $ 474.06 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 758.10K$ 758.10K $ 758.10K إمداد دورة التداول 14.58M 14.58M 14.58M إجمالي العرض 21,702,911.0 21,702,911.0 21,702,911.0

القيمة السوقية الحالية لـ ALTHEA هي $ 509.44K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 474.06. العرض المتداول لـ ALTHEA يبلغ 14.58M، مع إجمالي عرض 21702911.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 758.10K.