سعر AlphaBlockAI اليوم

السعر المباشر لمشروع AlphaBlockAI (ALPHA) اليوم هو $ 0.00291839، مع تغير بنسبة 16.05% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ALPHA الحالي إلى USD هو $ 0.00291839 لكل ALPHA.

يحتل AlphaBlockAI حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2,918,314، مع عرض متداول قدره 999.98M ALPHA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ALPHA بين $ 0.00296263 (أدنى) و$ 0.00355033 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.0045771، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ALPHA بمقدار -2.97% خلال الساعة الماضية و-0.58% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 17.41K.

معلومات سوق AlphaBlockAI (ALPHA)

القيمة السوقية $ 2.92M$ 2.92M $ 2.92M الحجم (24 ساعة) $ 17.41K$ 17.41K $ 17.41K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.92M$ 2.92M $ 2.92M إمداد دورة التداول 999.98M 999.98M 999.98M إجمالي العرض 999,979,256.060556 999,979,256.060556 999,979,256.060556

القيمة السوقية الحالية لـ AlphaBlockAI هي $ 2.92M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 17.41K. العرض المتداول لـ ALPHA يبلغ 999.98M، مع إجمالي عرض 999979256.060556. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.92M.