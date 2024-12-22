سعر Alpha Quark (AQT)
سعر Alpha Quark (AQT) المباشر لليوم هو USD 1.16. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 30.99M. يتم تحديث سعر AQT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Alpha Quark الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.26M
- تغيير سعر Alpha Quark خلال اليوم هو +3.25%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 26.81M
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خلال اليوم، كان سعر Alpha Quark مقابل USD هو $ +0.03636867 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Alpha Quark مقابل USD هو $ -0.0305388560 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Alpha Quark مقابل USD هو $ +0.2920541280 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Alpha Quark مقابل USD هو $ +0.154394958562484 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.03636867
|+3.25%
|30 يوم
|$ -0.0305388560
|-2.63%
|60 يوم
|$ +0.2920541280
|+25.18%
|90 يوم
|$ +0.154394958562484
|+15.35%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Alpha Quark: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.57%
+3.25%
-13.17%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Alpha Quark is a marketplace where users can buy or sell tokenized intellectual property assets. Even though intellectual property is one of the most valuable assets, only limited players could have had access to it. Alpha Quark will enable people to have access to intellectual property.
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