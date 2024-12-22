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سعر Alpha Quark (AQT) المباشر لليوم هو USD 1.16 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 30.99M . يتم تحديث سعر AQT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Alpha Quark الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.26M - تغيير سعر Alpha Quark خلال اليوم هو +3.25% - لديه عرض متداول بقيمة USD 26.81M

أداء سعر Alpha Quark (AQT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Alpha Quark مقابل USD هو $ +0.03636867 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Alpha Quark مقابل USD هو $ -0.0305388560 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Alpha Quark مقابل USD هو $ +0.2920541280 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Alpha Quark مقابل USD هو $ +0.154394958562484 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.03636867 +3.25% 30 يوم $ -0.0305388560 -2.63% 60 يوم $ +0.2920541280 +25.18% 90 يوم $ +0.154394958562484 +15.35%

تحليل سعر Alpha Quark (AQT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Alpha Quark: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.071$ 1.071 $ 1.071 24 ساعة مرتفع $ 1.28$ 1.28 $ 1.28 عالية طوال الوقت $ 15.37$ 15.37 $ 15.37 تغير السعر (1 ساعة) -0.57% تغير السعر (1يوم) +3.25% تغير السعر (7 أيام) -13.17%

معلومات سوق Alpha Quark (AQT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: