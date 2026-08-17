سعر Alpha اليوم

السعر المباشر لمشروع Alpha (ALPHA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.46% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ALPHA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ALPHA.

يحتل Alpha حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 171,352، مع عرض متداول قدره 794.00M ALPHA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ALPHA بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.216، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ALPHA بمقدار +0.01% خلال الساعة الماضية و-0.90% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 24.81K.

معلومات سوق Alpha (ALPHA)

القيمة السوقية $ 171.35K$ 171.35K $ 171.35K الحجم (24 ساعة) $ 24.81K$ 24.81K $ 24.81K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 171.35K$ 171.35K $ 171.35K إمداد دورة التداول 794.00M 794.00M 794.00M إجمالي العرض 794,004,164.272954 794,004,164.272954 794,004,164.272954

القيمة السوقية الحالية لـ Alpha هي $ 171.35K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 24.81K. العرض المتداول لـ ALPHA يبلغ 794.00M، مع إجمالي عرض 794004164.272954. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 171.35K.