سعر AllUnity CHF اليوم

السعر المباشر لمشروع AllUnity CHF (CHFAU) اليوم هو $ 1.23، مع تغير بنسبة 0.16% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CHFAU الحالي إلى USD هو $ 1.23 لكل CHFAU.

يحتل AllUnity CHF حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 57,820,779، مع عرض متداول قدره 46.87M CHFAU. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CHFAU بين $ 1.23 (أدنى) و$ 1.23 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.24، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1.23.

على المدى القصير، تحرك CHFAU بمقدار +0.01% خلال الساعة الماضية و-0.06% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.26K.

معلومات سوق AllUnity CHF (CHFAU)

القيمة السوقية $ 57.82M$ 57.82M $ 57.82M الحجم (24 ساعة) $ 1.26K$ 1.26K $ 1.26K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 57.82M$ 57.82M $ 57.82M إمداد دورة التداول 46.87M 46.87M 46.87M إجمالي العرض 46,869,521.921656 46,869,521.921656 46,869,521.921656

القيمة السوقية الحالية لـ AllUnity CHF هي $ 57.82M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.26K. العرض المتداول لـ CHFAU يبلغ 46.87M، مع إجمالي عرض 46869521.921656. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 57.82M.