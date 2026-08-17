سعر Alloca اليوم

السعر المباشر لمشروع Alloca (ALLOCA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.94% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ALLOCA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ALLOCA.

يحتل Alloca حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 41,630، مع عرض متداول قدره 56.29M ALLOCA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ALLOCA بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.15777، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ALLOCA بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-8.27% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.20.

معلومات سوق Alloca (ALLOCA)

القيمة السوقية $ 41.63K$ 41.63K $ 41.63K الحجم (24 ساعة) $ 2.20$ 2.20 $ 2.20 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 73.95K$ 73.95K $ 73.95K إمداد دورة التداول 56.29M 56.29M 56.29M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Alloca هي $ 41.63K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.20. العرض المتداول لـ ALLOCA يبلغ 56.29M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 73.95K.