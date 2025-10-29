معلومات سعر ALLINDOGE (ALLINDOGE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00509163 $ 0.00509163 $ 0.00509163 24 ساعة منخفض $ 0.00588247 $ 0.00588247 $ 0.00588247 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00509163$ 0.00509163 $ 0.00509163 24 ساعة مرتفع $ 0.00588247$ 0.00588247 $ 0.00588247 عالية طوال الوقت $ 0.01291751$ 0.01291751 $ 0.01291751 أدنى سعر $ 0.00438126$ 0.00438126 $ 0.00438126 تغير السعر (1 ساعة) -0.29% تغير السعر (1يوم) -3.97% تغير السعر (7 أيام) -4.49% تغير السعر (7 أيام) -4.49%

سعر ALLINDOGE (ALLINDOGE) في الوقت الحقيقي هو $0.00529518. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ALLINDOGE بين أدنى سعر $ 0.00509163 وأعلى سعر $ 0.00588247، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـALLINDOGE على الإطلاق هو $ 0.01291751، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00438126.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ALLINDOGE -0.29% على مدار الساعة الماضية، -3.97% على مدار 24 ساعة، و -4.49% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق ALLINDOGE (ALLINDOGE)

القيمة السوقية $ 5.24M$ 5.24M $ 5.24M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 5.24M$ 5.24M $ 5.24M إمداد دورة التداول 994.43M 994.43M 994.43M إجمالي العرض 994,428,350.352716 994,428,350.352716 994,428,350.352716

القيمة السوقية الحالية لـ ALLINDOGE هي $ 5.24M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ALLINDOGE يبلغ 994.43M، مع إجمالي عرض 994428350.352716. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.24M.