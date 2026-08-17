سعر All in Dollo اليوم

السعر المباشر لمشروع All in Dollo (DOLLO) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 16.27% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DOLLO الحالي إلى USD هو $ 0 لكل DOLLO.

يحتل All in Dollo حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 118,676، مع عرض متداول قدره 903.30M DOLLO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DOLLO بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01046417، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك DOLLO بمقدار -1.03% خلال الساعة الماضية و-26.98% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 5.01K.

معلومات سوق All in Dollo (DOLLO)

القيمة السوقية $ 118.68K$ 118.68K $ 118.68K الحجم (24 ساعة) $ 5.01K$ 5.01K $ 5.01K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 118.68K$ 118.68K $ 118.68K إمداد دورة التداول 903.30M 903.30M 903.30M إجمالي العرض 999,930,458.215927 999,930,458.215927 999,930,458.215927

القيمة السوقية الحالية لـ All in Dollo هي $ 118.68K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 5.01K. العرض المتداول لـ DOLLO يبلغ 903.30M، مع إجمالي عرض 999930458.215927. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 118.68K.