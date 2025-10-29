معلومات سعر All In (ALLIN) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 4.51$ 4.51 $ 4.51 أدنى سعر $ 0.03478359$ 0.03478359 $ 0.03478359 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +4.35% تغير السعر (7 أيام) +4.35%

سعر All In (ALLIN) في الوقت الحقيقي هو $0.03972199. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ALLIN بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـALLIN على الإطلاق هو $ 4.51، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.03478359.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ALLIN -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و +4.35% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق All In (ALLIN)

القيمة السوقية $ 36.60K$ 36.60K $ 36.60K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 39.56K$ 39.56K $ 39.56K إمداد دورة التداول 921.44K 921.44K 921.44K إجمالي العرض 995,994.0 995,994.0 995,994.0

القيمة السوقية الحالية لـ All In هي $ 36.60K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ALLIN يبلغ 921.44K، مع إجمالي عرض 995994.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 39.56K.