سعر ALF TOKEN (ALF)
سعر ALF TOKEN (ALF) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.28M. يتم تحديث سعر ALF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ALF TOKEN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر ALF TOKEN خلال اليوم هو -3.30%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 59.27T
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر ALF مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر ALF.
خلال اليوم، كان سعر ALF TOKEN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ALF TOKEN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ALF TOKEN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ALF TOKEN مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.30%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ALF TOKEN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.85%
-3.30%
+12.95%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ALF Token is a next-generation utility token designed to power a dynamic and community-driven ecosystem. Built on the Ethereum blockchain, ALF Token introduces an innovative approach to decentralized finance (DeFi) by integrating sustainability, engagement, and real-world impact. At its core, ALF Token is not just another digital asset; it is the foundation of an interconnected network that rewards participation, enhances liquidity, and fosters long-term growth. Through its unique transaction tax mechanism, ALF ensures a balanced ecosystem by burning a portion of each transaction, redistributing rewards to holders, and allocating funds to meaningful causes. Beyond its technical capabilities, ALF Token embodies a vision of trust, transparency, and collective progress offering users a secure and engaging financial experience. By leveraging decentralized governance and advanced tokenomics, ALF empowers its community to drive decision-making and shape the future of digital finance.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 ALF إلى VND
₫--
|1 ALF إلى AUD
A$--
|1 ALF إلى GBP
￡--
|1 ALF إلى EUR
€--
|1 ALF إلى USD
$--
|1 ALF إلى MYR
RM--
|1 ALF إلى TRY
₺--
|1 ALF إلى JPY
¥--
|1 ALF إلى RUB
₽--
|1 ALF إلى INR
₹--
|1 ALF إلى IDR
Rp--
|1 ALF إلى KRW
₩--
|1 ALF إلى PHP
₱--
|1 ALF إلى EGP
￡E.--
|1 ALF إلى BRL
R$--
|1 ALF إلى CAD
C$--
|1 ALF إلى BDT
৳--
|1 ALF إلى NGN
₦--
|1 ALF إلى UAH
₴--
|1 ALF إلى VES
Bs--
|1 ALF إلى PKR
Rs--
|1 ALF إلى KZT
₸--
|1 ALF إلى THB
฿--
|1 ALF إلى TWD
NT$--
|1 ALF إلى AED
د.إ--
|1 ALF إلى CHF
Fr--
|1 ALF إلى HKD
HK$--
|1 ALF إلى MAD
.د.م--
|1 ALF إلى MXN
$--