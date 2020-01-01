توكنوميكس Akio (AKIO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Akio (AKIO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Akio (AKIO) Akio is a next-generation Web3 entertainment ecosystem built on the Solana blockchain, combining gaming, NFTs, AI, storytelling, and digital collectibles. Inspired by the Eternal Warrior: Akio narrative, the platform offers a cross-media experience through a 3D game, animated series, comics, AI-powered character interactions, and NFT-driven utility. Akio empowers users with true digital ownership, community governance via DAO, and real-world utility through 3D-printable collectibles and token-based access. Designed to engage gamers, anime fans, and NFT collectors, Akio merges immersive content with blockchain infrastructure to build a fully integrated, decentralized entertainment universe. الموقع الرسمي: https://akio.one الوثيقة البيضاء: https://akio.one/whitepaper اشتر AKIO الآن!

توكنوميكس Akio (AKIO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Akio (AKIO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M إجمالي العرض: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M العرض المتداول: $ 985.79M $ 985.79M $ 985.79M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 10.14M $ 10.14M $ 10.14M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.02464502 $ 0.02464502 $ 0.02464502 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00841486 $ 0.00841486 $ 0.00841486 السعر الحالي: $ 0.01016563 $ 0.01016563 $ 0.01016563 معرفة المزيد عن سعر Akio (AKIO)

توكنوميكس Akio (AKIO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Akio (AKIO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن AKIO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن AKIO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس AKIO، استكشف السعر المباشر لتوكن AKIO!

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